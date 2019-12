WKS Śląsk Wrocław - Enea Astoria Bydgoszcz. Od świątecznego stołu wprost na parkiet

„Świąteczna” seria gier w rodzimym baskecie to najbliższy odpowiednik angielskiego boxing day dla polskich kibiców. Co prawda jedynie koszykarze Anwilu Włocławek i PGE Spójni Stargard zostali oderwani wprost od świątecznego stołu (czwartkowy mecz zakończył się po zamknięciu wydania), jednak większość ligowych zespołów także musiała wcześniej przerwać rodzinne biesiadowanie.

Kluczową rolę w Bydgoszczy odgrywa jednak amerykański obwód - A.J. Walton i Kris Clyburn to dwa z zaledwie trzech obcokrajowców w zespole Gronka, jednak to właśnie na nich „Asta” opiera swoją grę. Walton rzuca 13,3 pkt i rozdaje 5,7 asyst, natomiast jego rodak, Clyburn jest najlepszym strzelcem zespołu z wynikiem 15,8 pkt. Piątkę uzupełniają jeszcze Mateusz Zębski i Adam Kemp, najlepsi zbierający drużyny (łącznie śr. 13,2 zb.).

Można mówić, że Śląsk jest w tym spotkaniu faworytem, na co wskazują nawet kursy bukmacherów, jednak te już wielokrotnie bywały zwodne - we wspomnianym wyżej finale to WKS miał gładko wygrać. Jutrzejszy mecz będzie doskonałą okazją, by potwierdzić swoją wartość.