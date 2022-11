Miedź Legnica - Śląsk Wrocław. Gdzie oglądać derby Dolnego Śląska? Czy WKS się rozpędzi?

MIEDŹ - ŚLĄSK. Derby przyjaźni: Śląsk łapie formę, Miedź nie może nałapać punktów

Oba zespoły ostatni raz w ekstraklasie grały ze sobą w sezonie 2018/19, kiedy to Miedź Legnica - zaledwie po roku - spadła z ligi. W fazie zasadniczej we Wrocławiu było 0:0, a w Legnicy 0:5, co było najbardziej bolesną porażką Miedzianki w tamtym sezonie.

Obie drużyny grały potem w grupie spadkowej i do końca biły się o utrzymanie. O wszystkim zadecydował mecz na stadionie im. Orła Białego, który WKS (w przedostatniej kolejce sezonu) wygrał 2:0 po golach Augusto i Mateusza Radeckiego. We Wrocławiu wszyscy wówczas odetchnęli z ulgą. W Legnicy nastąpił czas żałoby.