WKS Śląsk Wrocław - Enea Astoria Bydgoszcz 90:88. Humphrey wyrasta na nowego bohatera odczarowanej Orbity!

Przeciwko Enei Astorii Oliver Vidin po raz trzeci stanął przy linii bocznej w Hali Orbita. Jak sam zaznaczył - przeciwko Startowi Lublin nie miał do dyspozycji Devoe Josepha, zaś przeciwko Twardym Piernikom - całej drużyny. Przygotowując kadrę na starcie beniaminków z kolei poza odwodem znalazł się Mathieu Wojciechowski, który zmaga się z chorobą. Nie zabrakło go jednak na trybunach, skąd dopingował kolegów.

"Michael! Michael! Michael!" - rozbrzmiewały trybuny przez niemal całe spotkanie. Michael Humphrey stanął przed niezwykle trudnym zadaniem - nie będąc naturalną "piątką" rywalizował z Adamem Kempem - zdaniem Olivera Vidina najsilniejszym zawodnikiem całej ligi. Amerykanin z Bydgoszczy co prawda był największym zagrożeniem przyjezdnych, bezbłędnie rzucając z "pomalowanego" i notując double-double (16 pkt, 10 as), jednak Vidin stanowczo stwierdził, że to jego podopieczny wygrał pojedynek podkoszowych. - Z całą pewnością jest od Mike'a silniejszy - mówił nam coach WKS-u - tak jak ja jestem silniejszy od swojego syna, trudno ich porównywać. Humphrey walczył jednak jak lew. Jeżeli Kemp pozwolił mu zdobyć 24 punkty (w tym aż 16 z "trumny" - przyp. RH), to nie mam wątpliwości kto wypadł lepiej - dodał Serb.

Całość pierwszej połowy nie była najlepsza w wykonaniu gości. Enea Astoria naskoczyła na Śląsk, oddając 31 rzutów z gry. Śląsk co prawda rzucał częściej, jednak miał po swojej stronie znacznie słabszą skuteczność, zwłaszcza pod samym koszem, gdzie przyjezdni w obu kwartach utrzymywali ponad 60 proc. celność. Na potęgę pudłowali Dorn i Joseph - kolejno 42 i 25(!) proc. skuteczności do przerwy. Kiedy w miejsce Humphreya wchodził Aleksander Dziewa, bydgoszczanie jeszcze swobodniej penetrowali kosz, efektem czego to "Asta" zeszła do szatni z przewagą. Śląsk z uporem próbował odpowiedzieć z dystansu, jednak zza łuku trafili zaledwie 2 na 10 prób.