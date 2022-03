Wiosenny Wrocław lat 70. - 90. Zobacz jak wypoczywali mieszkańcy [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

Wrocław zaczyna się zielenić, a ładna pogoda zachęca do pójścia na spacer. Każde miejsce jest dobre, by zaprezentować się w ulubionym płaszczyku czy co nieco więcej odsłonić. Tak jest od lat - wiedzieli to nasi rodzice i dziadkowie. Zobacz jak wiosną, spędzali czas mieszkańcy Wrocławia z lat 70. - 90.