Willa Orle Gniazdo w Szklarach w sercu Masywu Śnieżnika w Bystrzycy Kłodzkiej. Najpiekniejsze miejsce zimą na Ziemi Kłodzkiej? Adrianna Szurman

Willa Orle Gniazdo w Szklarach to jedno z tych miejsc, w których spragniony spokoju i relaksu mieszczuch zakocha się od pierwszego wejrzenia. Nic dziwnego, że turyści pokochali to miejsce już w XIX wieku. Niemiecki gościniec działał tu od 1890 roku. Współcześnie zabytek przechodził z rąk do rąk. Popadał w ruinę aż zauważyli go Sylwia Sobierajska i Czesław Stryjski przywracając mu dawną świetność. Efekt oszałamiający. Zobaczcie, zimą to jedno z najpiękniejszych miejsc ziemi kłodzkiej!