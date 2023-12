Wigilia w Wołowie z inicjatywy mieszkańców okazała się przebojem. W oprawie świątecznych iluminacji, jak wyjęta ze świątgecznego filmu

Wigilia społeczna na rynku w Wołowie stanowi całkowicie inicjatywę mieszkańców, którą wspierał burmistrz Dariusz Chmura . Jak stwierdził, taka impreza była jego marzeniem od dawna, a jej realizacja to spełnienie oczekiwań.

Uczestnicy kolacji wigilijnej w Wołowie zjedli 900 pierogów

Podobnie myślą mieszkańcy Wołowa, którzy licznie przybyli na wołowski rynek, by uczestniczyć w wigilijnym spotkaniu. Na miejscu można było skosztować pierogów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich, których pierwotnie zamówiono 500 sztuk, jednak dzięki hojności i współpracy z innymi placówkami gastronomicznymi, przygotowano aż 900 . Wystarczyło dla wszystkich, którzy odwiedzili rynek.

Wyjątkowa atmosfera świąteczna rodem ze wzruszającego bożonarodzeniowego filmu

Dodatkowo, mieszkańcy przynosili własne ciasta, a restauracje i bary przygotowały smakowite zupy, tworząc szeroki wybór dań. Fenomenalna atmosfera zarażała wszystkich obecnych. Ogrzewanie przy ognisku czy koksownikach również nie było problemem, gdyż zajmował się nimi osobiście burmistrz Dariusz Chmura.

Organizatorzy zapowiadają, że jest to pierwsza tego typu wigilia na wołowskim rynku, lecz z pewnością nie ostatnia. Zachęcają również inne gminy i miasteczka do organizowania podobnych spotkań, ponieważ znakomicie integrują one społeczność.