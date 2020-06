Wieszała firanki i wypadła z okna przy ul. Więckowskiego. Kobietę zabrało pogotowie [ZDJĘCIA]

Z okna kamienicy we Wrocławiu wypadła kobieta. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Według świadków, do zdarzenia doszło podczas wieszania firanek.

W piątek (19 czerwca) przed godz. 19 z okna mieszkania na I piętrze w kamienicy przy ul. Więckowskiego we Wrocławiu wypadła kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło podczas prac domowych. Był to nieszczęśliwy wypadek. Kobieta z doznała obrażeń, ale nie zagrażających jej życiu. Trafiła do szpitala – mówi st. sierż. Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji. Według świadków, do zdarzenia doszło podczas wieszania firanek.