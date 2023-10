Wielkie kiszenie kapusty w pałacu w Goszczu! Tak to się robi, zobaczcie ile radości sprawia kultywowanie wiejskiej tradycji FILM, ZDJĘCIA Tomasz Pawlak

Co roku jesienią, w październiku w pałacu w Goszczu odbywa się tradycyjne kiszenie kapusty. W niecodziennym wydarzeniu, jak na płacowe wnętrza, biorą udział mieszkańcy gminy. Każdego roku to wydarzenie przyciąga wielu chętnych do wzięcia udziały w kiszeniu kapusty, które okazuje się fajna zabawą.