We wrocławskich szkołach otwarto świetlice dla dzieci z Ukrainy

We wtorek (1 marca) świetlice dla ukraińskich dzieci uruchomiono w sześciu szkołach i przedszkolach we Wrocławiu. Na razie odbywają się tam zajęcia pozalekcyjne, gry i zabawy. Wszystko po to, aby poczuły, że są w bezpiecznym i przyjaznym miejscu.

"Dzieci w naszych świetlicach będą w pełni zaopiekowane. Na miejscu, oprócz opiekuna mówiącego po ukraińsku, będzie też psycholog. W tym czasie rodzice będą mogli np. zorganizować wszelkie formalności czy udać się do naszych punktów wsparcia" - mówi Jarosław Delewski z Departamentu Edukacji UM Wrocławia.