We Wrocławiu ktoś wygrał ponad 3 mln zł w Eurojackpot! Kupon kupił przy ul. Obornickiej

W ostatnim losowaniu Eurojackpot w żadnym z krajów w których dostępna jest gra nie padła główna wygrana. Oznacza to, że w pierwszym losowaniu Eurojackpot w 2020 roku zagramy nawet o 125 mln zł!

W Polsce padła wygrana II stopnia (5+1) warta 3 079 797,70 zł. Padła ona w kolekturze LOTTO przy ulicy Obornickiej 51 we Wrocławiu.

W ostatnim tegorocznym losowaniu Lotto do wygrania będzie 2 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł.

Losowania 31 grudnia we wtorek o godzinie 21:40.

EUROJACKPOT - gdzie kupić zakład?

Zakłady Eurojackpot można kupić w każdym punkcie sprzedaży LOTTO. Gramy na chybił trafił lub typujemy własne liczby. Zakład kosztuje 12,50 zł.

EUROJACKPOT - jak wypełnić kupon?

Zasady gry w Eurojackpot są bardzo proste. Wystarczy wytypować łącznie siedem liczb: 5 z 50 oraz 2 z 10 liczb. Można to zrobić, skreślając je samodzielnie na blankiecie albo wybierając opcję na chybił trafił.