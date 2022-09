Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego (RROG). Gremium biznesowo-samorządowe rozpoczęło działalność w poniedziałek 12 września w Wałbrzychu. Tworzą je przedstawiciele z trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. To największa pod względem terytorialnym Rada w kraju.

– Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest to podmiot, który powstaje zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wskazywanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru oraz wspieranie WSSE w kierunkach jej rozwoju, a w szczególności w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury do wzmożenia inwestycji. Rada składa się z przedstawicieli samorządów, ale, co niezwykle ważne, również przedsiębiorców – mówi Piotr Wojtyczka, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.