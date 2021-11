Wałbrzych: Wtargnął na plebanię i zaatakował księdza!

W minioną niedzielę 35-latek wtargnął na plebanię w Dziećmorowicach i zaatakował księdza. W wyniku podjętych przez policjantów zespołu wywiadowców wałbrzyskiej komendy bezpośrednio po zgłoszeniu działań, agresywny mężczyzna został zatrzymany kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Na szczęście duchownemu nic poważnego się nie stało. O losie podejrzanego zadecyduje teraz sąd, który już podjął decyzję o tymczasowym areszcie dla mieszkańca powiatu wałbrzyskiego.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 14 listopada około godziny 16:30 otrzymał zgłoszenie o siłowym wtargnięciu do plebanii przy ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach kompletnie pijanego agresywnego mężczyzny. Po przyjeździe na miejsce wezwania, z zebranych informacji policjanci ustalili, że sprawca chwilę wcześniej miał najpierw zakłócać ład i porządek publiczny na terenie plebanii, a gdy ksiądz podszedł do okna, zaatakować go werbalnie słowami wulgarnymi. Następnie agresor wyważył drzwi wejściowe do budynku plebani - zakłócając w ten sposób mir domowy i dokonując dewastacji mienia - a następnie wbiegł na piętro i zaatakował księdza uderzając pięciami po głowie i kierując w stosunku do niego groźby pozbawienia życia, by następnie uciec. Na szczęście pokrzywdzony doznał niegroźnych dla życia obrażeń ciała, ale zniszczone zostały również jego okulary. Straty w mieniu wstępnie oszacowane zostały na kwotę 1800 złotych.