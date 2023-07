W Miliczu grasuje podpalacz lasów? Leśnicy alarmują o kilku pożarach lasów w tym samym miejscu!

Tylko w czerwcu i w lipcu doszło do 24 pożary lasów, nieużytków oraz ściernisk w Miliczu i okolicy. W większości były to na szczęście pożary małe. Do największego zdarzenia doszło w miejscowości Bukowice . Spaliło się aż 8 hektarów ścierniska, spłonął również kombajn.

Podpalacz grasuje w Dolinie Baryczy?

W ostatnim czasie w niewielki odległościach od siebie w ciągu tygodnia doszło do pożarów lasu. Były to trzy pożary lasu w miejscowości Cieszków. Były to pożary w jednym obrębie lasu. W ciągu jednego dnia w niewielkich odległościach dochodziło do nawet dwóch pożarów. Stąd jest podejrzenie, że do powstania pożaru ktoś się przyczynił...

W sprawie prowadzone jest dochodzenie, dlatego służby nie chcą za wiele mówić w tym temacie.Nieoficjalnie mówi się jednak, że w okolicach grasuje niebezpieczny podpalacz.