W Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju otwarto nową, uzdrowiskową kawiarnię – Daisy Cafe!

W Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju otwarto dzisiaj (wtorek, 1 sierpnia) nową, uzdrowiskową kawiarnię – Daisy Cafe. Nazwa nawiązuje do postaci księżnej Daisy Hochberg von Pless, przed laty pani na zamku Książ, a że Szczawno należało kiedyś do Hochbergów, to także dawnej właścicielki miejscowości i obiektu, w którym kawiarnia znajduje się. Daisy była jednak przede wszystkim powszechnie znana z tego, że była postacią wyjątkową, piękną kobietą, wrażliwą, o wspaniałym charakterze, działającą charytatywnie. To zobowiązuje. Kawiarnia jest zatem naprawdę bardzo ładnym miejscem. Co ciekawe nie urządzili jej specjaliści.