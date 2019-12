VolleyWrocław wygrał z z Bankiem Pocztowym Pałacem Bydgoszcz (WYNIK, RELACJA)

– Wiemy, o co walczymy w każdym meczu. Z treningu na trening robimy coraz większy progres i pracujemy nad tym, by wytransferować to, co robimy na treningach, do meczu. Mam nadzieję, że w końcu pokażemy na boisku, na co nas naprawdę stać – mówiła przed konfrontacją z Pałacem Natalia Marek. Przyjmującej #VolleyWrocław należy przyznać, że jej słowa na parkiecie Hali Orbita miały odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Dolnośląski zespół sprawę zwycięstwa mógł rozstrzygnąć szybciej niż w ciągu pięciu setów. Gospodynie w pierwszej partii nie wykorzystały piłek setowych i przegrały na przewagi. Wrocławianki dobrze rozpoczęły tie-breaka, jednak bydgoszczanki zdołały doprowadzić do remisu 9:9. Od tego momentu więcej zimnej krwi zachowały siatkarki z Dolnego Śląska, które do końca spotkania pozwoliły przeciwniczkom na ugranie ledwie jednego oczka.

Zwycięstwa #VolleyWrocław nad Pałacem Bydgoszcz nie sposób nie docenić. Drużyna prowadzona przez Wojciecha Kurczyńskiego w dziesięciu poprzednich ligowych starciach uzbierała na swoim koncie ledwie pięć oczek. Po ostatnim meczu powiększyła swój dorobek o kolejne dwa. Siatkarki z Wrocławia wciąż są zatem w grze o wywalczenie miejsca w czołowej ósemce, co oznaczałoby udział w fazie play-off. Do ósmej obecnie Energi MKS-u Kalisz #Volley traci sześć punktów.