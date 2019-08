Vitezslav Lavicka: Erik Exposito jest numerem 1 w ataku Śląska Wrocław

- Między nami była zdrowa rywalizacja. Nie mogę powiedzieć, że jej nie było i nie grałem tylko dlatego, że jeden czy drugi trener mnie nie lubił. Co do rozpracowywania rywali, to z jednej strony ja wieli z nich dobrze znam, ale oni znają też mnie. Nie ukrywam, że dla mnie najbliższe spotkanie będzie specjalne. Spędziłem w Poznaniu 3 lata, moja rodzina dobrze się tam czuła, tam też urodził się mój syn. Życie piłkarza jest jednak takie, że dzisiaj jestem piłkarzem Śląska i jadę tam pomóc drużynie i wygrać - podkreślił Putnocky.

- Mamy hierarchię wśród napastników. Na tę chwilę numerem jeden jest Exposito, ale my nie boimy się rotacji i zmian w składzie. Jesteśmy zadowoleni z jego progresu. Coraz lepiej adaptuje się w nowym dla siebie środowisku i ciągle idzie w górę - podbudował swojego napastnika Czech.

Na swoją szansę zaczekać będą musieli nowi - Israel Puerto i Diego Živulić. Lavicka przyznał, że stoper z Hiszpanii jest w pełnym treningu od dwóch tygodni (wcześniej leczył kontuzję-przyp. PJ) i choć nie ma już żadnych problemów zdrowotnych, to najpierw sztab chce zobaczyć go w meczu trzecioligowych rezerw.

Živulić z kolei ma za sobą dopiero kilka jednostek treningowych, a przede wszystkim wciąż nie dotarł jego certyfikat, więc nie można go zarejestrować.

- Znam Diego Živulicia z ligi czeskiej, sam go opiniowałem i polecałem ten transfer. Wiem na co go stać, ale u mnie nigdy nie jest tak, że po dwóch, trzech dniach od przyjścia do klubu piłkarz wskakuje do składu. Nie, to musi być spokojny proces wprowadzenia go do drużyny. Zresztą na tę chwilę kwestie proceduralne nie są jeszcze pozałatwianie - uciął Lavicka.