Uważajcie na obwodnicy Leśnicy. Po wypadku motocyklisty jest tam ruch wahadłowy!

Ulica Kosmonautów we Wrocławiu - wąskie gardło i udręka kierowców

Kosmonautów to jedyna droga do nowego szpitala na Stabłowicach we Wrocławiu. Korki były tu już wcześniej, ale jest jeszcze gorzej. Dojazd do szpitala ma się poprawić w ciągu kilku lat, w szczególności za sprawą budowy obwodnicy Leśnicy. Na razie stoimy w korku.