Uwaga. Zakaz odwiedzin w szpitalu przy ul. Borowskiej. Powód? Groźna bakteria

Jak się dowiedzieliśmy tą bakterią zakażonych jest w dwóch pacjentów. Na oddziale chirurgii urazowej i chirurgii ręki obowiązuje zakaz odwiedzin.

Ci pacjenci, u których doszło do zakażenia, są pod stałą obserwacją lekarzy. Ich życiu nic nie zagraża. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że jedną z osób zakażonych jest kobieta mająca uraz kończyny.

- Nie przyjmujemy planowych pacjentów na ten oddział. Przyjmowani są tylko ci pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas w trybie nagłym - dodaje Monika Kowalska. - Na oddziale chirurgii urazowej i chirurgii ręki obowiązuje zakaz odwiedzin. Wszystko po to, by ograniczyć liczbę osób tam przebywających, a tym samym zminimalizować ryzyko kolejnych zakażeń. Taka sytuacja może potrwać jeszcze od kilku do kilkunastu dni.