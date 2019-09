Uwaga, wycofane leki na przeziębienie i astmę. Przeczytaj jakie!

Wcześniej francuska agencja ds. leków wystąpiła do Europejskiej Agencji Leków o wszczęcie pilnej procedury unijnej w celu dokonania nowej oceny stosunku korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających fenspiryd.

numer serii 052018, data ważności 28.02.2021

numer serii 052218, data ważności 31.03.2021

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. Holandia.

20 sierpnia GIF wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Curatoderm (Tacalcitolum), 4,17 ugłg, maść, opakowanie 20 g

numer serii: 813344,

termin ważności: 03.2021

podmiot odpowiedzialny: Almiral! Hermai GmbH, Niemcy

Twoje leki wycofano z obrotu. Co zrobić?

Jeśli znalazłeś na liście wycofanych leków ten, który zażywasz, porównaj jego numer serii z numerem serii na liście. Znajdziesz go na opakowaniu. Jeśli twój lek należy do wycofanej serii, zwróć go do apteki. Możesz poprosić lekarza o receptę na bezpieczny zamiennik twojego leku.