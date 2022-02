Urzędnik zapuka do drzwi z decyzją podatku od nieruchomości. Będzie drożej!

Decyzje podatkowe będą roznosić pracownicy Urzędu Miejskiego. W związku z sytuacją epidemiologiczną akcja będzie prowadzona w pełnym reżimie sanitarnym. Dokumenty będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzje, które nie zostaną doręczone do 1 marca, zostaną wysłane listami poleconymi za pośrednictwem Poczty Polskiej.

"Łącznie, decyzje trafią do ponad 200 tysięcy mieszkańców. Termin uregulowania zobowiązań podatkowych mija 15 marca" - mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia. - "Co do zasady, w przypadku, gdy wysokość podatku wynosi mniej niż 100 złotych, podatnik uiszcza całą opłatę w marcowym terminie. W przypadku wyższej kwoty płatność jest rozłożona na cztery kwartalne raty."