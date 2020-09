UNIKATOWE NAGRANIE. Zobacz Wrocław na kolorowym filmie z 1976 roku. Takiego miasta już nie ma!

O twórcy tego filmu wiemy niewiele: nakręcił go mężczyzna, który 44 lata temu przyjechał na ślub do Wrocławia (na Brochów). To kawałek historii miasta uchwycony w kadrach. Całość filmu trwa 11 minut. Warto go zobaczyć! Są tramwaje jeżdżące po Rynku, kwiaciarki pod parasolami na Solnym, budynki, których już we Wrocławiu nie ma. Przenieście się z nami w czasie. Nie będziecie żałować!

Zobacz ten wyjątkowy film: Wideo