Tu przed świętami nie będzie wody i prądu we Wrocławiu. Zobacz, czy na liście jest twój adres! Monika Fajge

We Wrocławiu szykują się kolejne wyłączenia prądu i wody. To przez awarie sieci energetycznych i wodociągowych oraz planowane prace serwisowe. W przedświątecznym tygodniu spokojni mogą być tylko mieszkańcy Starego Miasta, bo tam przerw w dostawie energii elektrycznej i kranówki nie będzie. W pozostałych dzielnicach na liście jest w sumie ponad 20 ulic. Żeby sprawdzić dokładne adresy – kiedy i gdzie nie będzie prądu i wody we Wrocławiu – kliknij w zdjęcie.