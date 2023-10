Trzebniczanie pokłonili się świętej Jadwidze. W sobotę wyruszy pielgrzymka z Wrocławia do św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy FILM, ZDJĘCIA Tomasz Pawlak

Co roku, w przeddzień święta Jadwigi Śląskiej, obchodzonego 16 października, odbywa się Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy. To głęboka religijna tradycja, upamiętniająca postać św. Jadwigi, która wywodziła się z Bawarii i w młodym wieku wyszła za mąż za Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego. Jadwiga znana jest z hojności i pomocy, jaką okazywała chorym i ubogim.