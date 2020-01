Tramwaj bez motorniczego. Czy sprawdziłby się we Wrocławiu? [FILM]

Układ sterowania autonomicznego wagonu tramwajowego typu 126N produkcji Newag SA komunikuje się z głównym sterownikiem tramwaju, umożliwiając jazdę bez motorniczego w kabinie. System steruje prędkością, drzwiami, dzwonkiem i hamulcem bezpieczeństwa, a na podstawie nawigacji satelitarnej, automatycznie zatrzymuje się i rusza z przystanków, nadzoruje parametry jazdy w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Chodzi o czuwanie nad prędkością (zwalnianie w przypadku, gdy motorniczy jedzie za szybko), przerywanie rozruchu przy izolatorach sekcyjnych, wykrywanie przeszkód i weryfikowanie możliwości przejazdu (automatyzacji rozruchu i hamowania przystankowego i przy sygnalizacji świetlnej).

Testy nowatorskiego tramwaju trwają w Krakowie.

Kraków jest miastem, które cały czas jest zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pasażerów oraz prowadzących, a także na środowisko. To właśnie w Krakowie została uruchomiona pierwsza w Polsce regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi. To u nas odbył się pierwszy przejazd autonomicznego tramwaju. Wkrótce także zaprezentujemy mieszkańcom tramwaj, który na dystansie do nawet 3 kilometrów będzie mógł się poruszać bez sieci trakcyjnej

- mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.