TOP22 roślin w Nadleśnictwie Syców. Leśnicy rozwijają i przywracają naturze rośliny kolekcjonowane. Wiedzieliście, że mamy takie skarby? Karolina Jurek-Bugla

Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka prowadzone w Stradomi cieszy się uznaniem wśród mieszkańców i turystów. Miejsce, nazywane zielonymi płucami powiatu oleśnickiego ściąga tłumy z całej Polski. Przyjeżdżają najczęściej po to by odpocząć i nacieszyć oko. A jest co podziwiać, bo w zasobach leśników znajduje się wiele ciekawych okazów roślin kolekcjonowanych. Co to oznacza? Jakie to rośliny?