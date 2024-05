Tłumy podczas Nocy Muzeów 2024 w Muzeum Narodowym oraz jego oddziałach we Wrocławiu. Rekordowa ilość odwiedzających! Zobacz zdjęcia Tomasz Pawlak

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, które obejmuje oddziały: Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Panorama Racławicka oraz Muzeum Etnograficzne. Tomasz Pawlak Polska Press Zobacz galerię (30 zdjęć)

Noc Muzeów z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających do placówek i instytucji, które w tym czasie otwierają się dla zwiedzających. W 2024 roku do projektu Noc Muzeów we Wrocławiu przystąpiło około 80 placówek. Podczas tej jednej nocy wrocławskie muzea i galerie otworzyły swoje drzwi dla mieszkańców i turystów. W stolicy Dolnego Śląska przygotowano ponad 150 atrakcji dla zainteresowanych.