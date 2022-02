Te nietypowe sporty możesz uprawiać we Wrocławiu. Podwodny hokej, quidditch...

Korfball, lacrosse i petanka to tylko niektóre z nietypowych sportów, jakie można uprawiać we Wrocławiu. W naszym mieście istnieją całe kluby zrzeszające miłośników aktywności, które nie do końca są takie oczywiste. Rywalizacja, adrenalina, gimnastyka - każdy znajdzie coś dla siebie wśród tych oryginalnych dyscyplin. Jakich? Zobacz na kolejnych slajdach nietypowe sporty, jakie możesz uprawiać we Wrocławiu - posługuj się gestami na smartfonie, strzałkami lub myszką