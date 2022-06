TBS Wrocław - zarobki ścisłego zarządu. Prezes i jego zastępcy złożyli oświadczenia majątkowe OPRAC.: Błażej Organisty

Prezes i wiceprezesi niedawno złożyli oświadczenia majątkowe. Ile zarabiają, czym jeżdżą, jaki majątek wykazują? Pokazujemy na następnych slajdach.

Znamy sprawę podwyżek w TBS Wrocław. Zarząd zdecydował, że lokatorzy zapłacą od czerwca średnio o 28% więcej. Zdumieni poszli do sądu. W ich imieniu pozwy złożyły dwie kancelarie z Wrocławia. Co więcej zarząd TBS Wrocław prosi organy państwowe o zmiany w przepisach, które w przyszłości uniemożliwiłyby mieszkańcom zaskarżanie podwyżek. Na finał sprawy przyjdzie poczekać przynajmniej kilka miesięcy. Do momentu wyroku lokatorzy płacą kwotę sprzed podwyżek ustalonych przez zarząd. No właśnie, zarząd. Czyli kto? Trójka panów: Marcin Kij, Marek Łapiński i Paweł Inglot. Prezes i wiceprezesi niedawno złożyli oświadczenia majątkowe. Ile zarabiają, czym jeżdżą, jaki majątek wykazują? Pokazujemy na następnych slajdach.