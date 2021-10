Tak powstaje wschodnia obwodnica Wrocławia [NAJNOWSZE ZDJĘCIA] Jerzy Wójcik

Budowa wschodniej obwodnicy Wrocławia pomiędzy Łanami i Długołęką - stan prac na przełomie września i października 2021 roku źródło: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, materiały inwestora Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Wschodnia obwodnica Wrocławia to droga łącząca Łany i Długołękę. Trasa składająca się z dwupasmowej jezdni (po jednym pasie w każdym kierunku) liczy około 10 kilometrów. Prace w terenie trwają od połowy 2020 roku, a termin ich zakończenia to listopad 2022 roku. Zobaczcie na najnowszych zdjęciach w galerii, co dzieje się na terenie tej budowy.