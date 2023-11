Tak grupa młodych ludzi demoluje centrum Boguszowa - Gor. Wyrywają ławki i niszczą, co im wpadnie w ręce. Wszystko nagrał monitorig

- Pamiętajmy że to my mieszkańcy ponosimy koszty zniszczonej infrastruktury miejskiej - przypomina Jacek Kliszewski ze Straży Miejskiej w Boguszowie Gorcach. W ostatnim czasie także na ul. Konopnickiej w Boguszowie - Gorcach również zostały zniszczone ławki i śmietniki. Policja ustala, czy tego aktu wandalizmu dokonały te same osoby czy jeszcze ktoś inny.