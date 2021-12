Sylwester dla zwierząt domowych to istny koszmar. Jak im pomóc?

Przyczyną, dla której zwierzęta cierpią w Sylwestra, jest wysoka wrażliwość ich uszu. Wystrzelona raca, oprócz spektakularnych efektów wizualnych, wyzwala również te dźwiękowe. Są one przykre nawet dla ludzkich uszu, ponieważ wybuch petardy generuje hałas o natężeniu od 130 do 160 dB. Jest to hałas porównywalny z tym, jaki wydaje startujący odrzutowiec i nawet dla człowieka stanowi granice bólu. Warto pamiętać, że coś, co dla nas jest głośne, dla naszych zwierząt jest już nadmiernym hałasem.

Zwierzęta w drodze ewolucji wykształciły nader czułe zmysły, co w przyrodzie umożliwia im zdobywanie pożywienia. Kot, który śpi na parapecie, czy pies wylegujący się na sofie, to nadal drapieżnik. Ewolucyjnie i genetycznie nie różni się zbyt od swoich dzikich przodków, podobnie jak my niewiele różnimy się od człowieka pierwotnego zamieszkującego jaskinie. Nasze „domowe” drapieżniki mają bardzo czułe zmysły, a to wpływa na skalę nieprzyjemnych doznań, jakich doświadczają w sylwestra. Pies doskonale słyszy dźwięki w zakresie częstotliwości 16-50 000 Hz, podczas gdy człowiek obdarzony doskonałym słuchem może usłyszeć tony do 20 000 Hz. Słuch kota jest jeszcze bardziej czuły, a na dodatek dzięki szybkim ruchom uszu znacznie szybciej niż pies, potrafi zlokalizować źródło hałasu.