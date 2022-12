Sylwester 2022. To będzie najcieplejszy ostatni dzień roku we Wrocławiu w historii!

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają wątpliwości, że szykuje nam się najcieplejszy Sylwester we Wrocławiu w historii.

W sobotę (31 grudnia) w ciągu dnia temperatura maksymalnie może wzrosnąć nawet 15 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Niższej temperatury możemy się spodziewać natomiast wieczorem. Podobna pogoda będzie także w niedzielę (1 stycznia) w Nowy Rok.

- To nie jest nic nadzwyczajnego. Przez Polskę przechodzą obecnie niże i fronty atmosferyczne, a my znajdujemy się w takim ciepłym wycinku powietrza. Wynika to z cyrkulacji strefowej, czyli napływu ciepłego powietrza znad Atlantyku i z zachodu. Przez to pogoda jest deszczowa, pochmurna i wilgotna. W Nowy Rok najcieplejszy będzie południowy zachód Polski z piętnastoma stopniami Celsjusza - mówi nam Emila Szewczyk z biura prasowego IMGW.