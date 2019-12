Święta Bożego Narodzenia w stylu EKO, czyli jak połączyć tradycyjne podejście z ekologią

Moda na EKO objęła wszystkie dziedziny życia. Kulinaria, przemysł odzieżowy, wnętrzarski czy nawet kosmetyczny. Wielu z nas stara się coraz częściej dokonywać wyborów, które będą zgodne z ideą „zero waste”. Jednak wraz ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia czeka na nas mnóstwo nieekologicznych pokus. Jak zorganizować magiczne Święta w stylu EKO, które w swojej formie nie będą odbiegały od tradycji?

Ekologiczne porządki Przedświąteczne przygotowania z reguły rozpoczynają gruntowne porządki! Już na tym etapie możemy dokonać eko wyborów. Sklepowe detergenty nie są koniecznością, aby kuchnia czy salon lśniły czystością. Kuchenny zlew znowu odzyska blask, jeśli wyczyścimy go cytrynowym sokiem z dodatkiem sody oczyszczonej. Z kolei przypalony piekarnik z wdzięcznością przyjmie mieszankę z soli, octu spirytusowego i wody. Na zakurzone blaty również jest eko sposób – w butelce ze spryskiwaczem wystarczy zmieszać 1/3 szklanki oliwy z oliwek, dolać 1/2 szklanki zimnej wody i 15 kropel olejku sosnowego. Lśniące meble i urzekająca woń lasu, gwarantowane! – Przy użyciu dosłownie kilku podstawowych składników jesteśmy w stanie posprzątać cały dom na błysk, nie ryzykując przy tym zdrowia własnego, swoich najbliższych i zwierząt domowych – mówi Ewa Kozioł, autorka bloga „Zielony Zagonek”, która gościnnie poprowadziła warsztaty z tworzenia ekologicznych kosmetyków podczas wydarzenia „Sprytne rady na odpady”, które odbyło się w centrum handlowymAleja Bielany. Naturalne ozdoby Do dekoracji domu czy mieszkania najlepiej wykorzystać wszystkie skarby, które dała nam matka natura. Mogą to być sosnowe szyszki, orzechy włoskie, jabłka, wiklina czy laski cynamonu. Wspaniałe dekoracje można wykonać również z suszonych plasterków cytryn i pomarańczy. Owoce wystarczy pokroić w plasterki, ozdobić goździkami i położyć na kaloryferze, aby wyschły.

Choinka – żywa czy sztuczna? Niektórych może to zdziwić, ale najbardziej ekologicznym rozwiązaniem będzie choinka sztuczna, która posłuży nam na lata. Czasem jednak trudno zrezygnować ze srebrzystej jodły czy pachnącej lasem sosny. Jeśli zdecydujemy się na żywe drzewko, warto wybrać takie, które będzie zakorzenione w doniczce. Dzięki temu, tuż po Bożym Narodzeniu będzie można ozdobić nią przydomowy zieleniec czy rekreacyjną działkę. EKO prezenty Na gwiazdkowe prezenty najbardziej czekają najmłodsi. A gdyby tak podarować dzieciom własnoręcznie pieczone pierniki, wypiekane babeczki lub muffiny? Gwiazdki, bałwanki czy renifery udekorowane kolorowym lukrem to przecież prawdziwe delicje! Z kolei dorośli na pewno docenią aromatyczną nalewkę domowej roboty zamkniętą w ozdobnej karafce. Takie prezenty pozostaną

w pamięci na długo. Eko opakowania Suszone owoce, kwiaty, wstążki z materiału czy biodegradowalna folia – staranne opakowanie prezentów wymaga pomysłu, garści manualnych zdolności i czasu, a tego ostatniego przed Świętami jest jak na lekarstwo. Istnieje jednak kilka możliwości, aby go zaoszczędzić. W centrum handlowym Aleja Bielany tuż przy Punkcie Info znajduje się bezpłatne Stoisko Pakowania Prezentów. Codziennie od godziny 12.00 do 20.00 dekoratorzy przyozdabiają upominki w ekologiczny papier i dekoracje. To idealne rozwiązanie dla leniuchów i zabieganych, ale przede wszystkim dla osób, które troszczą się o środowisko naturalne.

Świąteczny stół w stylu eko Ekologicznie może być również na stole. Klasyczne papierowe, ale nie biodegradowalne serwetki, niech ustąpią miejsca własnoręcznym dekoracjom z juty lub lnu, przybranymi szyszkami i laskami aromatycznego cynamonu, zaś stroiki wykonane z ciętych gałązek, niech zamienią się miejscami z roślinami w doniczkach. Wspaniałą ozdobą może być przecież dekoracyjna gwiazda betlejemska lub miniaturowy iglak, które będą cieszyć oczy domowników również po Świętach. Ekologiczne oświetlenie Urokliwie migające lampki to bezdyskusyjna świąteczna tradycja… ale czy eko? Niekoniecznie! Na szczęście z pomocą przychodzą nowoczesne diody LED, potrzebujące znacznie mniej energii niż klasyczne światełka. Oprócz tego, warto bliżej przyjrzeć się rozświetlonym sznurom zasilanym bateriami. Warto jednak pamiętać tym, że gdy tradycyjne baterie stracą moc, należy poddać je segregacji!

Dzielenie się jedzeniem! Półki w lodówce uginają się pod ciężarem jedzenia? Ten widok zna chyba każdy. Na szczęście świąteczne potrawy nie muszą trafić do kosza. Z pomocą przychodzi Foodsharing Wrocław. – Foodsharing Wrocław to idea zmniejszenia marnowania żywności. Chodzi po prostu o dzielenie się nadwyżką jedzenia – mówi Agnieszka Maniewska z Foodsharing Wrocław. – Obowiązuje jedna prosta zasada: częstujesz się lub zostawiasz. Bez zbędnych pytań. Skorzystać może każdy: starsza pani, biznesmen, mama z dzieckiem, studenci, emeryt, rodzina. Jadłodzielnie to nie kolejny punkt pomocy – to miejsca budowania świadomości o tym, jak nie marnować jedzenia. We Wrocławiu znajdują się Jadłodzielnie oraz Lodówki Społeczne. Ich spis wraz z lokalizacją można znaleźć na Facebooku Foodsharing Wrocław – dodaje.

Najważniejsze jest jednak to, aby „mierzyć siły na zamiary” i kupić tylko tyle produktów spożywczych, ile faktycznie jesteśmy w stanie przejeść, przechować lub zakonserwować. Zupę grzybową albo barszcz można zagotować, wlać do słoika i szczelnie zakręcić. Po ostudzeniu słoik nadaje się do przechowywania w lodówce nawet do dwóch tygodni. Mięso warto zamrozić, a resztki wędlin zużyć w innej potrawie, np. frittacie, jajecznicy czy zapiekance. Boże Narodzenie zaaranżowane w duchu EKO potrafi być naprawdę piękne. Oprócz tego, że okazuje się zdrowsze dla ciała i łaskawsze dla portfela, pozostaje przepięknym ukłonem w stronę natury. Na tym zresztą powinna polegać magia Świąt.

