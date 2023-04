Spowiedź on-line, czy jest możliwa? Jakie warunki trzeba spełnić aby dobrze się wyspowiadać? Anna Ickiewicz

Czas Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, skłania członków Kościoła do refleksji nad swoim życiem. Jest to również czas, w którym najwięcej wiernych przystępuje do sakramentu Spowiedzi, czyli wyznania swoich grzechów i pojednania się z Bogiem i bliźnimi. Czy w dobie internetu możemy zrobić to on-line? Jakie Warunki trzeba spełnić aby Spowiedź była ważna? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w artykule.