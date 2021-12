"Śpiulkolot" młodzieżowym słowem roku 2021. Co to takiego? Zobacz MEMY! r

Za słownikiem PWN: śpiulkolot to... * miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać’ * dosłownie ‘samolot do spania’, ‘boarding do snu’, czyli udanie się na odpoczynek. Używane często w odniesieniu do zwierząt, gdy ucinają sobie drzemkę – wtedy mówimy, że ‘boardingują do śpiulkolotu’, czyli szykują się do snu. Zobaczcie memy w naszej galerii...