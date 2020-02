Spektakl MOTYL we Wrocławskim Teatrze Lalek. Konkurs - wygraj zaproszenia!

„Motyl” Marcina Libera to kolejne przedstawienie WTL stworzone przez reżysera kojarzonego głównie z teatrem dla dorosłych, który po raz pierwszy decyduje się zmierzyć z dziecięcą publicznością. Tekst został napisany na zamówienie teatru przez Małgorzatę Sikorską-Miszczuk. „Motyl” to metaforyczna historia dorastania, w której i dzieci i dorośli mogą zobaczyć siebie. W nowoczesnej inscenizacji Marcina Libera i Mirka Kaczmarka staje się ona w opowieścią o walce dobra ze złem, starciu jasnych i ciemnych mocy, a przede wszystkim – o wierze w człowieka i międzygatunkową przyjaźń. Świat spektaklu współtworzą niepowtarzalna muzyka i piękne piosenki, skomponowane przez zespół Jerz Igor.

Duża scena. Duży spektakl. Dobra robota! Zabierz dziecię i siebie! Aż miło polecać, gdy spektakl dla dzieci gwarantuje taki poziom aktorski, wizualny, muzyczny, a przy tym daje do myślenia, nie przestając być dobrą rozrywką

Dagmara Chojnacka | Radio Wrocław

MOTYL w reżyserii Marcina Libera dla dzieci w wieku 7+.

