Sparta – Falubaz: Wóz albo przewóz. Przed półfinałem wszystkie ręce na pokład [ZAPOWIEDŹ]

Co równie istotne, „Spartanie”przede wszystkim nie mogą sobie nawzajem przeszkadzać, a trudno oprzeć się wrażeniu, że w trakcie kilku wyścigów na torze Falubazu właśnie tak było. – Zbyt często z Maksem (Fricke’iem – przyp. red.) nie jeździłem w ostatnim czasie. Oglądam jednak te mecze, w których nie mogę wystartować, więc widziałem, że zdarza mu się zajeżdżać kolegów z drużyny. Dzisiaj trochę mi przeszkodził. Może mnie nie widział, ale mógł czuć, że jadę po szerokiej. Jakby zostawił mi miejsce do napędzenia, to wydaje mi się, że mogłoby być inaczej. Musiałem wyhamować i dostałem jeszcze szprycą. Jakby zrobił tak chłopak z przeciwnej drużyny, to przybiłbym mu piątkę. Nie jestem jednak zły, bo takie sytuacje na torze się po prostu zdarzają – mówił przed tygodniem w rozmowie z portalem pobandzie.com.pl Vaclav Milik.

Wspomniany Czech może okazać się języczkiem u wagi półfinałowej rywalizacji. Występy 26-latka w PGE Ekstralidze od sezonu 2018 to – podobnie jak w utworze zespołu Maanam „Raz-dwa, raz-dwa” – „falowanie i spadanie”. „Vaszek”zaczął spisywać się lepiej, kiedy korzystał ze sprzętu oraz pomocy mechaników kontuzjowanego wówczas Taia Woffindena. Wostatnich spotkaniach w fazie zasadniczej na próżno było szukać Milika w składzie Betardu Sparty. – Naprawdę zależy mi na tym, by wrócił mocny, a nie by dołować go stawianiem w roli „niepotrzebnego elementu”. Za bardzo go szanuję, by mu to zrobić – tłumaczył swego czasu trener Dariusz Śledź.

Tymczasem w pierwszym półfinale reprezentant Czech uzbierał w pięciu startach siedem punktów z bonusem. Przed dwoma laty na tym samym etapie rozgrywek w konfrontacji z truly.work Stalą zapisał na swoim koncie osiem oczek z bonusem we Wrocławiu (47:43) i 13 punktów z bonusem na gorzowskim stadionie im. Edwarda Jancarza (45:45). W ostatniej gonitwie rywalizacji z podopiecznymi Stanisława Chomskiego Milik wespół z Woffindenem przywiózł podwójne zwycięstwo, czym wspomniana dwójka postawiła pieczęć na awansie WTS-u do finału. Podobne rozstrzygnięcie w najbliższą niedzielę w starciu z innym zespołem z województwa lubuskiego jest mile widziane.