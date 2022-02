Solpol - wyburzyć czy zostawić w spokoju? Debata ekspertów i mieszkańców Wrocławia

Co się stanie z Solpolem?

Ostateczna decyzja właściciela budynku Zygmunta Solorza-Żaka, o wyburzeniu Solpolu zapadła w 2021 roku. Choć prace rozbiórkowe miały rozpocząć się 17 stycznia 2022 roku, budynek wciąż stoi. Nadal też funkcjonują w nim najemcy. Na kolejne informacje o byłym domu handlowym przyjdzie nam poczekać przynajmniej do marca.

A jakie jest Wasze zdanie? Solpol powinien zostać? Czekamy na komentarze.

Historia Solpolu

Budynek zaprojektowany w pracowni AR-5 był jednym z pierwszych powojennych budynków o takiej funkcji we Wrocławiu. Otwarcie domu towarowego miało miejsce 6 grudnia 1993 roku. W Solpolu zainstalowano: ruchome schody, klimatyzację i monitoring kamer przemysłowych. Na parterze działał sklep samoobsługowy, a w piwnicy sklep spożywczy, natomiast na wyższych kondygnacjach - stoiska z odzieżą i obuwiem, zabawkami, artykułami sportowymi, sprzętem RTV i komputerami. Na ostatnim piętrze mieściły się biura. W 2002 roku w piwnicach budynku, specjalnie do tego zaadaptowanych, telewizja Polsat zrealizowała dwa sezony reality-show Bar, który prowadził go Krzysztof Ibisz.