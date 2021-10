Patronką Jarmarku (w niedzielę 3 października) w parku wokół Zamku w Leśnicy jest Św. Jadwiga Śląska, która będąc żoną Henryka I Brodatego, przebywała w zamku w pierwszej połowie XIII w. Swoje obozowisko w parku rozbije Bractwo Zamku Grodno. Będzie można z bliska poznać elementy rycerskiego uzbrojenia, posłuchać opowieści o dawnych strojach i sposobach ich wytwarzania, zobaczyć walki wojów i rycerzy, poznać tajniki dawnych rzemiosł. Na scenie wystąpią zespoły folkowe: krakowski Fleurdelis oraz Żniwa, duet łączący elementy muzyki dawnej, folku i współczesnych brzmień. W zamkowej fosie stanie historyczny plac zabaw z historyczną karuzelą, zamkiem do burzenia, miejscem do walki na bezpieczne miecze i strzelanie z kuszy, rzemieślniczą młyno-piekarnią. Odbędą się warsztaty dla dzieci, na których będzie można wykonać własny miecz, tarczę czy konika, a także własnoręcznie wykonać ziołowe kule do kąpieli i dżemy myjące. Nieodłącznym elementem Jarmarku Jadwiżańskiego jest Jarmark Kupiecki, na który zapraszają rzemieślnicy, producenci lokalnej żywności, produktów regionalnych, artyści oferujący oryginalne, ręcznie wytwarzane ozdoby, biżuterię, zabawki, akcesoria. Jarmark zakończy się wielką bitwą o Zamek. Wstęp na teren imprezy jest wolny, ale część warsztatów jest biletowana.

DK Zamek