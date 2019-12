Śląsk Wrocław - Legia Warszawa. Mecz w niedzielę na Stadionie Wrocław [8.12.2019]

Podczas niedzielnego spotkania zostanie pobity rekord frekwencji na Stadionie Wrocław w tym sezonie PKO Ekstraklasy. W aktualnie trwających rozgrywkach najwięcej osób oglądało spotkanie Śląsk - Pogoń Szczecin (24 968).

To bardzo dobra wiadomość, że mecz cieszy się tak dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że jest już zimno, a to nie zachęca do przychodzenia na stadion. Będzie to wielki mecz dla obu drużyn, a kibice będą mocnym impulsem dla moich piłkarzy. Już nie raz w tym sezonie mocno nam pomogli i liczymy, że teraz będzie podobnie