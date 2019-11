Śląsk Wrocław gra z ŁKS-em. Kto kogo przechytrzy?

W poprzedniej kolejce spotkanie Jagiellonii z ŁKS-em zostało zgodnie uznane przez ekspertów za najciekawsze. Obie drużyny starały się grać piłką, miały pomysł na konstruowanie akcji w ofensywie. Gole strzelała jednak tylko ekipa z Podlasia. Taki scenariusz znają w Łodzi w tym sezonie już bardzo dobrze.

- Zespół prezentuje się dobrze. Przegraliśmy w Białymstoku, ale równie dobrze mogliśmy tam wygrać - powiedział Kazimierz Moskal, trener ŁKS-u. - Ze Śląskiem nie będziemy czekać na to, co się wydarzy. Chcemy odbierać piłkę wyżej i konstruować swoje akcje. Śląsk ma doświadczonych zawodników, a teraz - po dwóch meczach - znów podskoczył w tabeli. To zespół wyrafinowany, który czeka, aż przeciwnik popełni jakiś błąd - dodał.

To może być ciekawy mecz, bo obie drużyny starają się faktycznie grać wyżej. Z drugiej strony wrocławianie nawet kiedy wygrywają, to często mają mniejsze posiadanie piłki. Vitezslav Lavicka zawsze podkreśla, że dla niego ważna jest dobra organizacja gry w obronie. - Wszyscy wiemy, że lubię w naszej grze balans - w obronie, ataku, grze skrzydłami, środkiem... Jestem zadowolony, że mamy różne warianty. Dobrze, że są szybcy skrzydłowi ze wsparciem bocznych obrońców i że coraz lepiej funkcjonuje środek pola - wyjaśnił dziennikarzom Czech.