Skwer Adama Wójcika prawie skończony. Będziecie zaskoczeni jak wygląda [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Wyśmiany w sierpniu skwer Adama Wójcika wygląda zupełnie inaczej. Ostatnie prace toczą się za zasłoną, a ich efekt oglądać będziemy już w listopadzie Magdalena Pasiewicz Zobacz galerię (20 zdjęć)

Skwer Adama Wójcika powstał by uhonorować wybitnego wrocławskiego sportowca, który rozegrał dziesiątki spotkań w znajdującej się obok hali sportowej Kosynierka. Centralnym punktem skweru jest klomb w kształcie piłki do kosza. Został obsadzony roślinnością, znajdziemy tu m.in. jałowce, pigwowce japońskie, miskanty, czy berberysy. Skwer ma zostać oddany do użytku w listopadzie.