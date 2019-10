Seniorzy piszą do św. Mikołaja. Akcja Dolnoślązaczek ściska za serce [ZDJĘCIA]

O co proszą seniorzy? M.in. o mieloną kawę, o lampkę nocną, o grzebień, zeszyt, czy piżamę . Te zwykłe przedmioty mogą sprawić, że święta znów nabiorą magii. Seniorzy z klei poczują, że ktoś o nich myśli i nie przechodzi obojętnie obok ich próśb.

Dziewczyny otrzymują listy od seniorów, podopiecznych domów pomocy społecznej, w których opisują oni, co chcieliby dostać na święta. Inicjatorki szukają już teraz osób, które pomogą im te marzenia spełnić.

„Prezent dla seniora” to absolutnie niezwykła akcja, którą prowadzą trzy legniczanki o wielkich sercach: Ania Trąbka – Kalinowska, Izabela Czuchnicka i Bernadeta Zielińska-Ikwanty.

Legnicka akcja zrodziła się przed rokiem. Spontanicznie. Na miesiąc przed świętami. Udała się, a na twarzach seniorów zagościł uśmiech. - Przed rokiem udało się dotrzeć do ponad 200 Seniorów (DPS w Legnicy, Niebieski Parasol w Chojnowie, Dom Maria w Legnicy, ZOL w Jaworze) – podkreśla Ania.

W tym roku dziewczyny zbierają paczki do 15 listopada. Osoby, które chciałyby się włączyć do akcji i spełnić marzenie seniorów, mogą to zrobić zgłaszając się:

- na wydarzeniu na facebooku pod linkiem: KLIKNIJ TUTAJ,

- e-mailowo na adres: anek14p@interia.pl.

Do dziś udział w akcji potwierdziły następujące placówki:

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy ul. Grabskiego 11,

2. Dom Maria w Legnicy ul. Gliwicka 6,

3. Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol” w Chojnowie ul. Szpitalna 20,

4. Jaworskie Centrum Medyczne - Ośrodek Opieki Długoterminowej wraz z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym ul. Szpitalna 3,

5. Klub Seniora w Legnicy ul. Moniuszki,

6. Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku.