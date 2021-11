Senior z Wrocławia kamery się nie boi (ROZMOWA)

„Wrocławskie Filmowe Centrum Seniorów” to wyjątkowy projekt w skali całej Polski. Na czym polega pana pomysł, który jest realizowany w stolicy Dolnego Śląska?

Program ma na celu przede wszystkim integrację środowiska wrocławskich seniorów wokół filmu i filmowców. A że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem różnych mediów ogólnopolskich, to w sposób naturalny promujemy również Wrocław, pokazując uroki naszego miasta. I to jest cel drugi tego przedsięwzięcia. Opowiadała mi znajoma, że jej koleżanka, która mieszka w Toruniu, czytała ostatnio duży tekst w lokalnej gazecie, poświęcony Wrocławskiemu Filmowemu Centrum Seniora. Autorka artykułu zachęca lokalne władze, aby wzięły przykład z Wrocławia i uruchomiły podobny program. Nie ukrywam, że było mi bardzo miło słyszeć te słowa.

Wiele osób udało nam się już wyciągnąć z domów. Chętnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, które im proponujemy i gołym okiem widać, że są szczęśliwi. Lubię obserwować ich uśmiechnięte twarze i radość, którą czerpią z uczestnictwa w naszym programie. Tutaj zawiązują się nowe znajomości, głębokie przyjaźnie, chęć wspólnego podejmowania nowych wyzwań i realizacji najskrytszych aktorskich marzeń. Tutaj dowiadują się jak powstaje film, jak napisać scenariusz, czym jest reżyseria i porządne aktorstwo. A spotkania z ludźmi filmu, których w ciągu roku jest mnóstwo, pozwalają osobiście poznać tych najlepszych, których cechuje profesjonalizm.

Program realizowany jest wspólnie z Miastem Wrocław i Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Współpracę z jednostkami podległymi WCRS, czyli Przestrzenią Trzeciego Wieku i Wrocławskiego Centrum Seniora, można określić jako wzorową. Szczególne podziękowania należą się pani dyrektor WCRS Dorocie Feliks, dyrektorowi WCS Robertowi Pawliszko i kierującej PTW pani Katarzynie Delikowskiej oraz wszystkim podległym im pracownikom. Zarówno ja, jak też nasi seniorzy, bardzo byśmy chcieli kontynuować ten program. Chętnych do udziału w WFCS jest mnóstwo. Przygotowuję właśnie program kolejnej edycji. Planujemy m. in. realizację pełnometrażowego filmu fabularnego z udziałem wrocławskich seniorów i aktorów zawodowych, spotkanie m. in. z Januszem Gajosem i Piotrem Fronczewskim oraz „Wieczór z Poezją i Muzyką” w wykonaniu Daniela Olbrychskiego i wybitnego pianisty Janusza Olejniczaka.