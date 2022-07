Schronisko Wrocław - te psy i koty czekają na nowy dom. Zwierzaki są słodkie! Monika Fajge

Zobacz najnowszych podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt. Poruszaj się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu Zobacz galerię (17 zdjęć)

Wakacje to czas, kiedy schroniska dla zwierząt przeżywają prawdziwe oblężenie. Czworonogi zostają porzucane przez opiekunów lub gubią się podczas spacerów i wakacyjnych wyjazdów. Nie inaczej jest w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. W ciągu ostatnich tygodni do placówki przy ul. Ślazowej 2 trafiło kilkanaście psów i mnóstwo kotów. Jeśli zgubiłeś pupila, sprawdź czy nie czeka na Ciebie w schronisku. A może chcesz adoptować czworonoga? Zobacz najnowszych podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt. Kliknij w GALERIĘ, a potem poruszaj się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.