Samolot, który leciał do Wrocławia, musiał zawrócić do Monachium. Miał problemy techniczne

Maszyna miała dolecieć do stolicy Dolnego Śląska wczesnym popołudniem, ale w trakcie lotu, jeszcze przed Pragą, została zawrócona na lotnisko w Monachium.

Samolot z Monachium do Wrocławia miał się pojawić na naszym lotnisku o godz. 12.25. Jednak już w trakcie lotu, zdecydowano o zawróceniu maszyny do Monachium. Poinformowano tylko krótko, że samolot miał problemy techniczne. Wylądował w Monachium i po krótkim czasie znów ruszył w trasę do Wrocławia. Pasażerom udało się dotrzeć do naszego portu lotniczego o godz. 14.24.

Jednocześnie opóźnił się lot tej samej maszyny na trasie Wrocław - Monachium - pierwotnie zaplanowany na godz. 13. Około godz. 15 zakończyło się przyjmowanie pasażerów na pokład. Samolot powinien lada chwila wyruszyć do Niemiec z dwugodzinnym opóźnieniem.