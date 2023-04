Sama Rozkosz - kuchenne rewolucje Magdy Gessler we Wrocławiu. Zobacz lokal, menu i ceny! Jarosław Jakubczak

Wrocławska restauracja "Nie ma jak u mamy" po rewolucjach przeprowadzonych przez Magdę Gessler zmieniła nie tylko nazwę. Teraz to "Sama rozkosz". Co jeszcze się tam zmieniło? Jakie jest menu i wystrój? Zobacz więcej na kolejnych slajdach >>> Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Sama Rozkosz to dawna restauracja "Nie ma jak u mamy", która przeszła kuchenne rewolucje pod okiem Magdy Gessler. W czwartek 27 kwietnia premiera odcinka, który rozgrywa się na wrocławskich Partynicach. Byliśmy w środku. Zobaczcie, co tam się zmieniło oprócz nazwy lokalu, jak wygląda wystrój i co jest w menu.