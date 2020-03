Rozpoczyna się remont Mostów Pomorskich we Wrocławiu [MPK, OBJAZDY, MAPY]

Od soboty, 7 marca, zamknięte będą mosty Pomorskie

Mosty Pomorskie zostaną zamknięte na prawie 3 lata. Prace rozpoczną się od mostu północnego, czyli tego bliżej Nadodrza. Podczas przebudowy piesi będą mogli przechodzić przez most. Jednocześnie trwa remont ul. Probusa, tam ruch odbywa się tylko jednym pasem.

Objazdy tramwajów i autobusów:

Tramwaje linii: 14 i 15 w kierunku Osobowic/Poświętnego pojadą: ul. Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja, Podwale, most Sikorskiego, ul. Jagiełły, przez most Mieszczański, Dubois, ul. Pomorską, pl. Staszica, Kleczkowską.

Tramwaje linii: 14 i 15 w kierunku FAT/parku Południowy pojadą: od ul. Kleczkowskiej przez pl. Staszica do ul. Chrobrego, przez Łokietka, most Uniwersytecki, Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego.

Linia 24 w kierunku Osobowic: ul. Szewska, most Uniwersytecki, Łokietka, Chrobrego, pl. Staszica, Kleczkowska

Linia 24 w kierunku FAT-u: od ul. Kleczkowskiej przez pl. Staszica, ul. Pomorską, Dubois, most Mieszczański, ul. Jagiełły, most Sikorskiego, ul. Podwale, Ruską do Kazimierza Wielkiego