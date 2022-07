Rosną mury hali lekkoatletycznej na Kłokoczyzach [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE 26.07.2022]

Na Kłokoczycach rosną mury hali lekkoatletycznej, której budowa ruszyła pod koniec ubiegłego roku. Inwestycja pierwotnie miała kosztować ok. 40 mln zł. 10 mln zł miało pochodzić z Urzędu Marszałkowskiego, kolejne 10 mln zł z ratusza. Druga połowa to dotacje ministerialne. Dziś wiadomo, że cena będzie większa. Hala powstaje na terenie nowego centrum treningowego Ślęzy Wrocław na Kłokoczycach. To właśnie ten klub nadzoruje budowę i będzie potem administratorem obiektu, w którym mają nie tylko trenować lekkoatleci, ale też swoje mecze rozgrywać koszykarki Ślęzy. Termin ukończenia - pierwszy kwartał 2023 roku. WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą strzałek obok lub gestów na Twoim telefonie.

fot. Paweł Relikowski