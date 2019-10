Reprodukcje fresków z Kaplicy Sykstyńskiej będzie można oglądać do końca grudnia 2019 roku. Organizatorzy przedłużyli wystawę

Festiwal „Pax et bonum per musicam” z Soyką

Podczas tegorocznej edycji festiwalu „PAX ET BONUM PER MUSICAM” (26–29 września) odbędą się cztery koncerty – trzy we Wrocławiu i jeden w Jeleniej Górze. Wykonawcami będą znani muzycy z Polski i z zagranicy.